ABD’de 'siber pazartesi' rekoru: Online harcamalar 14 milyar doları aştı

İndirim döneminin dünya genelinde başlamasıyla birlikte tüketiciler, alışveriş hızını Siber Pazartesi’nde de sürdürdü. Adobe Analytics’in hazırladığı rapora göre, ABD’de Siber Pazartesi harcamalarının 14,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzmanların ekonomik belirsizliklere rağmen rekor düzeyde satış öngörmesiyle, 2024’e göre yüzde 6,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Adobe Analytics, 1 Aralık Pazartesi günü saat akşam saatleri itibarıyla ABD’li tüketicilerin çevrim içi olarak Siber Pazartesi kapsamında 9,1 milyar dolar harcadığını açıkladı. Geçen yılın aynı gününe göre yüzde 4,5’lik artış gerçekleşti.

Toplam harcama 14 milyarı geçti

Şirket, nihai verilerin açıklanmasıyla birlikte ABD’li online alıcıların toplamda 13,9 ila 14,2 milyar dolar arasında harcama yapmış olacağını öngördüğünü belirtti. Şükran Günü’nün de yer aldığı beş günlük tatil alışveriş döneminde çevrimiçi harcamaların yaklaşık 43,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

Dakikada 16 milyon dolar harcama

Adobe Analytics’e göre çevrimiçi alışverişin, Siber Pazartesi akşamı 18.00–20.00 saatleri arasında zirveye çıkması bekleniyordu. Raporda ayrıca, ülke genelinde her dakika dijital alışveriş sepetlerinden yaklaşık 16 milyon doların geçtiğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Adobe, beş günlük alışveriş döneminin bu sezon toplam online satışların yüzde 17,2’sini oluşturacağını ve dijital harcamaların geçen yıla kıyasla yüzde 6,3 artarak 43,7 milyar dolara ulaşacağını bildirdi.

Elektronik ve giyimde yoğun talep

Adobe’nin verilerine göre elektronik ürünler ve hazır giyim, Siber Pazartesi indirimlerinin en yoğun olduğu kategoriler olarak öne çıktı. Elektronikte ortalama yüzde 30, giyimde ise yüzde 26 oranındaki indirimlerin talebi artırdığı belirtildi. Ayrıca mobil cihazlar, toplam harcamaların yüzde 56,1’lik bölümünü oluşturdu.

Tatil alışverişine zayıf tüketici güveni ve tarifeler nedeniyle yükselen enflasyon eşliğinde girilmesine rağmen tablo karışıktı. Geliri yüksek tüketicilerin rahat harcama yaptığı, daha sınırlı bütçeye sahip olanların ise tasarruf ederek hediye alışverişine yöneldiği görüldü. Büyük indirimler alışveriş iştahını artırırken, bazı Amerikalıların hediye almak için kısa vadeli borçlanmaya başvurduğu da aktarıldı.

Bakkallar dahil birçok perakendecinin dijital harcamalarını takip eden yazılım şirketi Salesforce, Siber Pazartesi’nin güçlü başladığını bildirdi. Şirket, öğlen saatleri itibarıyla küresel çevrimiçi satışların geçen yıla göre yüzde 5,3 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Sipariş adetlerinin ise geçen yılla aynı seviyede kaldığı ifade edildi.