ABD'de silahlı çatışma: 2 ölü, 12 yaralı
ABD'nin Alabama eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Yetkililer, Alabama eyaletine bağlı Montgomery bölgesinde gece kulüplerinin olduğu kalabalık bir bölgede silahlı grupların karşılıklı ateş açtığını bildirdi.
Çatışmada 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 3'ü ağır, 12 kişinin yaralandığını aktardı.
Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen kişilerle görüşmeler yapıldığını, ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA