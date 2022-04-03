  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı
Takip Et

ABD’de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sacramento polisi, saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi. Polis bölge halkından, saldırının gerçekleştiği Sacramento şehir merkezinde bulunan L ve J Sokakları arasındaki 9. ve 13. Caddelerden uzak durmalarını istedi.

Sacramento Belediye Meclisi Üyesi Katie Valenzuela ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silahlı saldırı daha can kaybına neden oldu. Silah şiddeti toplumumuzu bir kez daha vurdu" dedi.

ABD'de inşaat harcamaları beklenenden az arttı

Abd Haberleri

ABD'de inşaat harcamaları beklenenden az arttı
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD