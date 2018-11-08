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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir barda silahlı saldırı meydana geldi. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, saldırgan yaklaşık 30 el ateş etti.

ABD'de silahlı saldırı
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California'daki 'Borderline Bar & Grill In Thousand Oaks' isimli barda silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel saat ile 11.20'de meydana gelen saldırının bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Saldırı nedeniyle yararlıların olduğu belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeden yaklaşlık 30 el ateş sesi geldi.

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