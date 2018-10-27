ABD'de sinagogda silahlı saldırı
Sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı saldırganın ise hala sinagogun içinde olduğu ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Pittsburgh, Pennsylvania'daki olayları izliyorum. Güvenlik kuvvetleri olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindeki insanlar korunmalı. Birden fazla kayıp var gibi görünüyor. Saldırgana dikkat edin. Tanrı hepinizi korusun!"
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