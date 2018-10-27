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ABD'de sinagogda silahlı saldırı

Sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'de sinagogda silahlı saldırı
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı saldırganın ise hala sinagogun içinde olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pittsburgh, Pennsylvania'daki olayları izliyorum. Güvenlik kuvvetleri olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindeki insanlar korunmalı. Birden fazla kayıp var gibi görünüyor. Saldırgana dikkat edin. Tanrı hepinizi korusun!"

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