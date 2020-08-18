ABD'de şirketlerin çoğu maaşları artırmayı ve prim ödemeyi planlıyor
COVID-19 salgınının gelirleri ve harcamaları olumsuz etkilemesine ve işsizlik oranının hiç görülmemiş seviyelere çıkmasına rağmen ABD'de şirketlerin çoğu gelecek yıl çalışan maaşlarını artırmayı ve prim ödemeyi planlıyorlar.
Willis Towers Watson tarafından ABD şirketlerinin 2021 yılı maaş planlarına yönelik yapılan ankete göre, şirketler 2021 yılında maaşları ortalama yüzde 2,8 artırmayı planlıyorlar.
ABD'de geçtiğimiz 10 yılda ücretlerde artış yıllık yüzde 3 civarında gerçekleşti. Ankete göre, bu yıl maaş artırımı yapmayan şirket oranı yüzde 14 oldu ve gelecek yıl artırım yapmayacak şirket oranı yüzde 7 seviylesine geriledi.
Prim cephesine bakıldığında ise 2021'de şirketlerin yüzde 76'sı prim ödemeyi planlıyorlar.
(Kaynak: Foreks)