ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı: 6 kişi öldü
ABD'de bir kümes hayvancılığı tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin Georgia eyaletinin kuzeydoğusundaki bir kümes hayvancılığı tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetti.
Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. 3 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtildi.
Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Beth Downs, 5 kişinin hastaneye gitmeden, 1 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.