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ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı: 6 kişi öldü

ABD'de bir kümes hayvancılığı tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD’nin Georgia eyaletinin kuzeydoğusundaki bir kümes hayvancılığı tesisinde meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetti.

Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. 3 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtildi.

Kuzeydoğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Beth Downs, 5 kişinin hastaneye gitmeden, 1 kişinin de hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.