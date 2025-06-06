ABD'de siyasi deprem! Trump ve Musk arasında vergi tasarısı krizi

ABD Başkanı Donald Trump ile ünlü milyarder Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle başlayan anlaşmazlık, karşılıklı suçlamalarla krize dönüştü. İki isim, sosyal medya üzerinden birbirlerine sert ifadelerle yüklenirken, Musk’ın Trump hakkında ortaya attığı iddia tartışmayı daha da alevlendirdi.

Musk, Trump’ın kendisine yönelik açıklamalarına, “Ben olmasaydım seçimi kaybederdi” diyerek yanıt verdi ve “Ne kadar nankör” ifadelerini kullandı. Trump ise Musk’a yönelik, “Yıpranıyordu, gitmesini istedim” diyerek devlet desteğini çekme tehdidinde bulundu.

“Elon’un bana karşı dönmesi umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu tasarı kabul edilmezse yüzde 68’lik bir vergi artışı olacak,” diyen Trump, yasa tasarısını savundu.

Musk ise tasarının içeriğinin adaletsiz olduğunu savundu ve petrol ile gaz sektörüne verilen sübvansiyonların korunmasını eleştirerek, “Bu yasa Amerikan halkını sürdürülemez borç yükü altına sokacak” dedi. Musk ayrıca Kongre’yi “Amerika’yı iflasa sürüklemekle” suçladı.

Epstein dosyası iddiası

Musk’ın en dikkat çekici açıklaması ise Trump’ın adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçtiğine dair oldu. Musk, “Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur” ifadelerini kullandı.

Musk, bu gönderisinin gelecekte hatırlanması gerektiğini belirterek, “Gerçek ortaya çıkacaktır” dedi. Bu iddia, ABD kamuoyunda geniş yankı bulurken, Trump cephesinden henüz doğrudan bir yanıt gelmedi.

Uzay projeleri tehlikede

Trump’ın devlet desteklerini çekme tehdidi üzerine Musk, SpaceX’in NASA için geliştirdiği Dragon uzay aracının hizmetten çekileceğini açıkladı. Bu açıklama, Trump yönetimi ile NASA arasındaki bazı projelerin geleceğini belirsiz hale getirdi.

Musk: "Trump azledilmeli"

Musk, sosyal medyada bir kullanıcının “Trump azledilmeli ve yerine JD Vance geçmeli” paylaşımına da "Evet" yanıtı verdi. Bu yorum, Musk’ın Trump karşıtı tutumunun daha da sertleştiğini gösterdi.

Musk ayrıca, ülkede siyasi yelpazenin yüzde 80’lik merkezini temsil edecek yeni bir siyasi parti kurulması yönünde anket başlatarak, kendi siyasi geleceğine dair sinyaller verdi.