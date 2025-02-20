ABD’de soğuk hava alarmı! Doğal gaz fiyatları son 2 yılın zirvesinde

ABD genelinde etkili olan aşırı soğuklar, doğal gaz talebini artırırken üretim süreçlerinde de aksamalara neden oldu. Bu durum, vadeli doğal gaz fiyatlarının çarşamba günü sert yükselmesine yol açtı ve fiyatlar son iki yılın en yüksek seviyesinden kapandı.

New York Ticaret Borsası'nda (Nymex) işlem gören Mart vadeli doğal gaz kontratları, yüzde 6,8 artışla milyon İngiliz termal birimi (MMBtu) başına 4,28 dolara ulaştı. Böylece fiyatlar, 30 Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Soğuklar şiddetlenecek

Meteoroloji tahminlerine göre, aşırı soğukların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Accuweather, ABD’nin orta kesimlerinde "hayatı tehdit eden" soğukların hafta ortasına kadar şiddetleneceğini ve hafta sonu Doğu yakasına doğru ilerleyeceğini bildirdi.

Schneider Electric emtia analisti Seth Harper, soğuk havaların doğal gaz talebini artırdığına dikkat çekerek, "Yoğun soğuklar nedeniyle ısınma talebi artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Düşük sıcaklıklar üretim süreçlerini de olumsuz etkiliyor. Ocak ayındaki dondurucu hava koşulları, boru hatlarında donmalara neden olarak doğal gaz akışında kesintilere yol açtı. Harper, hafta boyunca ABD’nin güneyine kadar uzanması beklenen soğuk hava dalgasının yeni üretim aksaklıklarına sebep olabileceğini belirtti.