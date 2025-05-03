ABD'de sondaj kule sayısı düştü

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üç hafta süren yükselişin ardından yerini düşüşe bıraktı.

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 2 Mayıs ile sona eren haftada 3 adet azalarak 584 seviyesine indi.

Geçen yılı aynı dönemine göre de azaldı

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 21 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 479, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet artışla 101 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 4 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 567'si karada 14'ü açık sularda, 3'ü iç denizlerde yer aldı.

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 8 adet azalarak 120 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 7 adet düşüşle 74 olurken, doğal gaz kule sayısı 1 adet düşüşle 46 olarak açıklandı.

Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 12 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 11 adet azalarak 704 adede geldi.