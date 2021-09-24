ABD'de süpermarkette dehşet: 2 ölü, 12 yaralı

Emniyet Müdürü Dale Lane saldırıyla ilgili hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi. Lane, tek başına hareket ettiğine inanılan saldırganın mağazanın dışındaki bir otoparkta ölü bulunduğunu kaydetti. Kimliği açıklanmayan saldırganın kendini vurduğu belirtildi.

Süpermarketler zinciri Kroger’da meydana gelen silahlı saldırıdan hemen sonra Collierville ve Memphis polisi olay yerine koştu. Polis, kurbanlara ve süpermarkette gizlenenlere yardım etti. Bazı insanlar buzdolablarında ve ofislerde kilitli bulundu.

Yerel basın, şüphelinin cesedinin bir aracın içinde bulunduğunu bildirdi. Emniyet müdürü, saat 13.30 sıralarında yaşanan silahlı saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, "O aracı ve üzerindekileri aramak için özel teçhizat bekliyoruz" diye konuştu.

Memphis'in 30 kilometre ötesindeki saldırı, ülke genelinde patlak veren ve bu yıl şimdiye kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırılarının sonuncusu oldu.

Mart ayında Colorado'nun Boulder kentinde bir süpermarkete silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.