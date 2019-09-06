ABD'de tarım dışı istihdam 3 ayın düşüğünde

06 Eylül 2019

Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günkü verilerine göre ABD'li şirketlerde tarım dışı istihdam artışı Ağustos ayında azalarak Fed'in Temmuz toplantısının ardından Eylül'de de faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Özel sektör istihdamı 96 bin seviyesine gerçekleşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Önceki ayın verisi de 148 binden 131 bine aşağı revize edildi. ABD'de toplam tarım dışı istihdam Ağustos'ta 130 bin artış kaydetti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 160 bin idi. Haziran verisi 164 binden 159 bine revize edildi. Söz konusu rakamlara 2020 nüfus sayımı için istihdam edilen 25 bin kişinin de dahil olduğu belirtildi.

İşsizlik oranı yüzde 3.7 ile 50 yılın düşüğüne yakın seviyelerde kaldı. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0.4 artış kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell Cuma günü merkez bankasının görünümünü netleştirme imkanı bulacak. Zürih Üniversitesi'nde soruları cevaplayacak olan Powell New York saatiyle 12:30'da konuşacak.