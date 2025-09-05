ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşti

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ağustos ayına ait ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi arttı. Beklentiler, 75 bin kişi artması yönündeydi.

İstihdam sağlık hizmetlerinde artış gösterdi

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetlerinde arttı. Federal hükümet, madencilik, taş ocakçılığı, petrol ve gaz çıkarma sektörlerinde de istihdam kayıpları yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ayı verisinde aşağı, temmuz ayı verisinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamdaki değişim haziran ayı için 14 bin kişi artıştan 13 bin kişi azalışa revize edildi. Temmuz ayı için ise tarım dışı istihdam artışı 73 binden 79 bine çıkarıldı.

İşsizlik 2021'den beri en yüksek seviyesinde

Açıklanan veriler, ağustos ayında ülkede işsizliğin yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e yükseldiğini ortaya koydu. Ülkede işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. İşsizlik oranı, piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 148 bin kişi artarak 7 milyon 384 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,2'den yüzde 62,3'e yükseldi.

Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta değişmeyerek 34,2 oldu.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 36,53 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,9 oranında artış göstermişti.