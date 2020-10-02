ABD'de tarım dışı istihdam eylülde tahminlerin altında
ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 661 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi.
ABD iş Gücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, tarım dışı istihdam eylül ayında 850 bin kişilik beklentinin altında kalarak, 661 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise beklenti olan yüzde 8,2'nin altında, yüzde 7,9 olarak açıklandı.
İş gücüne katılım azaldı
ABD'de iş gücüne katılım eylül ayında, bir önceki ay açıklanan yüzde 61,7'nin altında, yüzde 61,4 oldu. Beklenti iş gücüne yüzde 61,52'lik katılım olmasıydı.