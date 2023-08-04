ABD'de temmuzda tarım dışı istihdam beklentinin altında
ABD'de temmuzda tarım dışı istihdam 187 binle beklentilerin altında yükseldi. İşsizlik oranı yüzde 3,5'a geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayı işsizlik oranının yüzde 3.5 seviyesine gerilediğini açıkladı. Geçen ay işsizlik oranı yüzde 3.6 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3.6 seviyesinde kalacağını tahmin ediyordu.
Beklentinin altında kaldı
Geçen ay 209 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam, 185 bin seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan 80 ekonomist tarım dışı istihdamın temmuz ayında 200 bin artmasını bekliyorlardı.
İş gücüne katılım temmuz ayında yüzde 62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
ABD'de ortalama saatlik ücretler Temmuz ayında %0.4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin %0.3 artacağı yönündeydi.
Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki %4.4 seviyesinden değişim göstermedi.