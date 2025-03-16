ABD'de Tesla bayileri önündeki yüzlerce göstericiden Elon Musk'a protesto!

ABD'de yüzlerce kişi, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) federal bütçe kesintilerini protesto etmek amacıyla, Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği Tesla bayileri önünde toplanmaya devam ediyor.

"Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır"

Boston, Philadelphia, Baltimore ve Washington DC gibi şehirlerdeki göstericiler, Tesla bayileri önünde bir araya gelerek, DOGE'nin bütçe kesintilerini protesto etti. Göstericiler, "Teslalarınızı satın, hisselerinizi satın, greve katılın. Tesla'ya zarar vermek, Musk'ı durdurmaktır" şeklinde sloganlar attı.

ABD'nin farklı bölgelerinde ay başından itibaren Tesla bayileri önünde düzenlenen gösterilerde bazı protestocular gözaltına alındı. Başkan Donald Trump, Musk'a verdiği desteği göstermek amacıyla Tesla'dan bir araç satın almış ve bayilerdeki şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Trump, bu tür eylemler için ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.