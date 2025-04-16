ABD’de ticaret savaşları yargıya taşınıyor: Kaliforniya Valisi Newsom’dan Trump’a dava

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eski Başkan Donald Trump'ın küresel ticaret politikalarına karşı sert bir hamleye hazırlanıyor. Newsom, eyaletinin Trump’ın kapsamlı gümrük tarifeleri uygulama girişimlerine karşı ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde dava açacağını duyurdu.

Dava, Trump’ın Meksika, Kanada ve Çin gibi ülkelere yönelik gümrük vergileri ile birlikte, tüm ithalat için yüzde 10 oranında tarife uygulamak amacıyla Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA)’nı kullanma planına karşı açılacak. Newsom’un ofisinden yapılan açıklamada, bu yetkinin Kongre onayı olmadan kullanılamayacağı ve söz konusu planın hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

“Kongre onayı olmadan olmaz”

Newsom’un açıklamasında, “ABD Anayasası uyarınca dış ticaret politikaları Kongre'nin yetkisindedir. Bu kadar geniş kapsamlı ve ekonomiyi doğrudan etkileyecek gümrük tarifelerinin tek başına bir başkan kararıyla uygulanması mümkün değildir” denildi.

Kaliforniya’nın açacağı davada, bu tür vergilerin yürürlüğe girmesi için mutlaka Kongre’nin onayının gerektiği savunulacak. Ayrıca, Trump’ın önerdiği vergilerin ülke ekonomisine, özellikle Kaliforniya gibi ithalata bağımlı eyaletlere ciddi zarar vereceği de mahkemeye sunulacak gerekçeler arasında yer alıyor.

Trump ne planlıyor?

Donald Trump, yeniden seçilmesi halinde tüm ABD ithalatına %10 oranında gümrük vergisi uygulamayı hedeflediğini açıklamıştı. Trump, bu stratejiyle hem ticaret açığını azaltmayı hem de yerli üretimi teşvik etmeyi amaçladığını savunuyor.

Trump’ın daha önce başkanlık döneminde de benzer politikaları gündeme getirdiği biliniyor. Özellikle Çin’e yönelik tarifeler, küresel tedarik zincirlerinde büyük dalgalanmalara neden olmuştu.

Dava, seçim öncesi gerilimi artırabilir

2024 başkanlık seçimleri öncesinde yeniden aday olan Trump’ın ticaret politikaları, yalnızca ekonomik değil, hukuki ve siyasi bir tartışmanın da merkezinde yer alıyor. Kaliforniya’nın açacağı dava, sadece Trump’ın yetki sınırlarını değil, başkanların ekonomi politikalarını ne ölçüde tek taraflı belirleyebileceğini de sorgulatacak.

Newsom’un bu adımı, Demokratlar ile Trump arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olurken, ticaret politikalarının geleceği açısından da emsal teşkil edebilecek bir yargı sürecini başlatmış oldu.