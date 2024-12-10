ABD’de TikTok yasağı krizi! Süresi 19 Ocak'ta dolacak, çareyi 20 Ocak'ta gelecek Trump'ta arıyor

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinde TikTok’un kaderi kritik bir dönemece girdi. ABD hükümeti, Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok’un, 19 Ocak'a kadar elden çıkarılmasını veya yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. TikTok ise Washington DC Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak kararın geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Mahkemeye acil başvuru

ByteDance ve TikTok’un avukatları, yasağın yürürlüğe girmesi durumunda platformun ABD’deki 170 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısının hizmet alamayacağını ve bundan gelir elde eden işletmelerin de büyük kayıplar yaşayacağını belirtti.

TikTok’un geleceği belirsiz

ABD’deki yasağın temelinde ulusal güvenlik ve veri gizliliği endişeleri bulunuyor. ABD hükümeti, TikTok’un Çin hükümetiyle veri paylaşma potansiyelinden endişe ediyor. Ancak TikTok, verilerin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldığını ve iddiaları reddettiğini açıkladı.

Başkanlık geçişi süreci

Yönetim değişimi de TikTok’un kaderinde belirleyici olacak. Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi devralmasının ardından, Donald Trump'ın TikTok yasağına nasıl yaklaşacağı merak konusu. Trump, daha önceki açıklamalarında TikTok yasağını desteklemediğini ifade etmişti.

Yasak uygulanırsa ne olacak?

Eğer mahkeme yasağı durdurmazsa, TikTok’un ABD’deki operasyonları altı hafta içinde tamamen durabilir. Platformun teknik altyapısını sağlayan ABD merkezli yüzlerce hizmet sağlayıcısı da etkilenebilir.

TikTok’un başvurusu hâlâ değerlendirme aşamasında ve Yüksek Mahkeme’nin kararı şirketin kaderini belirleyecek. Başkanlık geçiş süreci ve ABD yönetiminin yaklaşımı, ByteDance için son umut olarak görülüyor.