ABD'de Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America yöneticisi hayatını kaybetti

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New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Pamela Cisneros, elindeki iki bıçakla rastgele Piacenti ile 68 yaşındaki bir erkeğe saldırdı.

Saldırıda karnından bıçaklanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis saldırganı vurarak öldürdü

NYPD, olay yerine gelen polislerin, elindeki bıçaklarla üzerlerine doğru ilerleyen Cisneros'a ateş açtığını ve saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis Komiseri Jessica Tisch, memurların Cisneros ile yaklaşık 4 dakika konuştuğunu ve elindeki bıçakları bırakması yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi. Tisch, saldırganın ise bu çağrılara uymadığını ve polisleri ölümle tehdit ettiğini belirtti.

Tisch, "Görüşme sırasında memurlara, 'Hiçbir şeyi bırakmayacağım. İkinizi de öldürmeyi tercih ederim.' dedi. 'Sizi öldüreceğim' sözünü tekrarladı." ifadelerini kullandı.

Birden fazla polis memuru Cisneros'a şok tabancası ile müdahale etmeye çalıştı ancak cihazların etkili olmadığı belirtildi. Bunun üzerine iki polis memuru silahlarını ateşledi ve Cisneros olay yerinde öldü.

Bank of America'dan açıklama

Bank of America Sözcüsü John Yiannacopoulos, Piacenti'nin ölümünün ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Meslektaşımızın trajik kaybı karşısında şok olduk ve derin bir üzüntü içindeyiz. Değerli bir çalışma arkadaşımızdı ve kendisini çok özleyeceğiz. Kalbimiz ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte." ifadelerine yer verildi.