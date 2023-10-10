ABD'de toptan eşya stokları ağustosta azaldı

Buna göre, toptan eşya stokları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerek 900,2 milyar dolar oldu. Ağustosta beklentilere paralel gelen toptan eşya stoklarına ilişkin değişim temmuzda yüzde 0,3 azalış olarak revize edildi.

Stoklar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 1,8 artışla 662,3 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışları, temmuzda yüzde 1,2 yükselmişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,7 düşüş gösterdi.