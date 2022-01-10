ABD'de toptan eşya stokları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Kasım 2021 dönemi verilerini açıkladı. Ülkede toptan eşya stokları, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak 771,1 milyar dolar oldu.

Veriye ilişkin beklenti, yüzde 1,2 artışın olması yönündeydi. Toptan eşya stokları, geçen yılın ekim ayında yüzde 2,5 artmıştı.

Stoklar, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15,9'luk artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 630,8 milyar dolara ulaştı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1,5 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın ekim ayında yüzde 2,5'lik artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 23,3 arttı.