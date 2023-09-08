ABD'de toptan eşya stokları temmuzda beklenenden fazla düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin temmuz ayına ait verileri açıkladı.

ABD'de toptan eşya stokları, temmuzda yüzde 0,2 ile beklenenden fazla azaldı.

Buna göre, toptan eşya stokları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 902,3 milyar dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Düşüşünü beşinci aya taşıyan toptan eşya stokları, haziran ayında da yüzde 0,7 azalmıştı.

Stoklar, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5'lik artış kaydetti.

Toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 648,1 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Toptan eşya satışları, haziran ayında yüzde 0,8 azalmıştı.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik azalış kaydetti.