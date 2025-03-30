ABD'de Trump yönetiminin, Barış Enstitüsü çalışanlarının çoğunu işten çıkardığı iddia edildi
ABD'de Donald Trump yönetiminin, ABD Barış Enstitüsü (USIP) çalışanlarının çoğunu işten çıkardığı öne sürüldü.
Associated Press'e (AP) adını vermeden konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin hedefindeki USIP'e ilişkin iddialarda bulundu.
Kaynaklar, yaklaşık 300 kişinin bulunduğu USIP'te çoğu çalışanın gece saatlerinde işten çıkarıldıklarına dair bir e-posta aldıklarını söyledi.
Öte yandan, işten çıkarmaların bazı yöneticileri ve yurt dışında bulunan çalışanları kapsamadığı belirtildi.
ABD Barış Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, 18 Mart'ta "Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), binamıza zorla girdi." şeklinde açıklama yapmıştı. Bunun üzerine USIP'in bazı yönetim kurulu üyeleri, DOGE ve Trump yönetimine karşı dava açmıştı.
ABD Bölge Yargıcı Beryl Howell ise 20 Mart'ta, DOGE'nin USIP'i devralmasını durdurmaya yönelik talebi reddettiğini açıklamıştı.