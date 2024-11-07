ABD’de Trump zafere koştu ilk mesajı verdi: Savaşları durduracağım!
Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcı Harris’in kıyasıya geçen seçim süreci tamamlandı. Zafer konuşmasında kendisini 47. başkan seçen halka teşekkür eden Trump, savaşı durdurma sözü verdi.
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen, Donald Trump’ı ikinci kez başkanlığa seçti. 78 yaşındaki Trump, salıncak eyaletler North Carolina, Pensilvanya ve Georgia başta olmak üzere 26 eyalette Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğratarak seçimi önde bitirdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 26’sında galip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 292 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde kazanan Harris, 223 delege elde etti. Trump, Ocak 2025'teki yemin töreninde ülkenin 47. başkanı olacak. Üç kez başkanlık yarışına giren Trump, başkan seçildiği iki seçimde Hillary Clinton ve Kamala Harris ile yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlar sonrası zaferini ilan eden Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı. Zafer konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu. Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.
North Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska'da da önde olduklarını kaydetti. Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını, resmi olmayan sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını söyleyen Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" dedi.
“Demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer"
Başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağı sözünü veren Trump, "Savaş başlatmayacağım, durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer" ifadesini kullandı.
Gözler Trump’ın vaatlerinde
‘Önce Amerika’ yaklaşımı sergileyecek
Aylarca süren seçim sürecinde Donald Trump’ı ikinci kez başkanlığa taşıyan şey vaatleri oldu. Dünya nefesini tuttu, Trump’un vaatlerine kilitlendi. .
1-Enflasyonu bitirecek
Enflasyonun bitmesiyle her kesimin rahatlayacağını söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermiş ve faiz oranlarını düşüreceğini iddia etmişti.
2-Çin’e ek tarifeler uygulayacak
Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal ürünlere tarife uygulayan ve ABD'nin müttefikleri de dahil diğer ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri getiren Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturduğunda ek tarifeler uygulayacağının sinyalini verdi. Trump, Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.
3-AB ile ticari gerilimin artma riski var
Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde Çin'in yanı sıra AB ile de ticari gerilimin artma riski var. Alüminyum ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.
4- Sosyal yardımlardaki vergileri kaldıracak
Mevcut yasaya göre, sosyal güvenlik yardımları alan kişilerin yardımlarının yüzde 50-85'i üzerinden vergi ödemeleri gerekiyor ve düşük gelirli emekliler yüksek gelirli emeklilere göre daha düşük bir pay üzerinden vergi ödüyor. Trump, tüm bireyler için sosyal güvenlik yardımları üzerindeki vergileri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
5-Araç kredi faizleri vergiden düşürülecek
Ayrıca Trump, yeni görev döneminde federal kurumlar vergisini yüzde 21'den 15'e düşürmeyi planlamasının yanı sıra araç kredilerindeki faizin de vergilerden düşülmesine izin vereceği vaadetti. Bunun yerli otomobil üretimini teşvik edeceğini düşünen Trump, çifte vergilendirmeyi sona erdirmek için yurt dışında yaşayan vatandaşlarına da vergi indirimi sözü veriyor.
6-‘Yeşil aldatmaca’ olarak nitelendirdiğinden iklim fonları iptal
Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını ‘yeşil yeni bir aldatmaca’ olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor. Temiz enerji politikalarının çoğuna karşı çıkan Trump, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların ise enerji üretimini engellediğini ve enflasyonu artırdığı kanaatinde.
Trump bir önceki başkanlık döneminde olduğu gibi ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeyi planlıyor .
7- Faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor
Mevcut Fed Başkanı Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor. Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor.
Biden’ı dünyayı kaosa sürüklemekle itham etti
Donald Trump, seçim kampanyası süresince, dış politika konusunda dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi. Biden'ı Ukrayna ve Ortadoğu'daki tutumu nedeniyle dünyayı kaosa sürüklemekle itham etti. Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilen desteğin yöntemiyle ilgili Demokrat hükümeti eleştirdi. Trump, "Ben başkan olsaydım, Ukrayna ile Rusya'nın savaşmasına izin vermezdim" şeklindeki ifadelerini her fırsatta yineledi.
Ukrayna'daki savaş
Trump seçim kampanyası sırasında da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafları masaya oturtmak istediğini belirterek, seçilmesi halinde Ukrayna’daki savaşı ertesi günü sona erdireceği vaadinde bulundu. Ukrayna’daki ölümlerin ve yıkımların sürmesini savaşın devam etmesine bağlayan Trump, Zelenskiy’yi ‘tarihteki en büyük pazarlamacı’ olarak nitelendirerek, “Zelenskiy'nin ABD’ye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gittiğini" ifade etti.
Düzensiz göçmen meselesi
Meksika sınırından sığınmak için giriş yapanlar arasında birçok 'katil, tecavüzcü ve uyuşturucu kaçakçısı' olduğunu iddia etti. Biden yönetimini, ülke sınırlarını güvensizleştirmekle suçlayan Trump, Ulusal Muhafızları ve yerel kolluk kuvvetlerini yasa dışı yabancı çete üyelerini ve suçluları hızla ortadan kaldırmak için görevlendireceği vadetti.
İsrail’e destek
Seçim mitinglerinde, İsrail'e desteğini sık sık dile getiren Trump, başkan olması durumunda İran'ın İsrail'e saldırmayı göze alamayacağını öne sürdü.
Rusya: Sonuç Ukrayna konusunda tutumumuzu değiştirmedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Moskova'nın Trump'la ilgili herhangi bir yanılsamaya kapılmadığını ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunmak için yeni ABD yönetimiyle birlikte çalışacağını söyledi. Bakanlık yaptığı açıklamada Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu olarak adlandırdığı operasyonun hedeflerine ulaşmaya odaklanmaya devam edeceğini ve çatışmaya ilişkin tutumunun değişmediğini söyledi.
Trump: Elon Musk, inanılmaz bir adam
ABD'deki seçim yarışında Donald Trump'ın en büyük destekçisi, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk oldu. Trump, yaptığı zafer konuşmasında Musk'ın kendisine ve kampanyasına verdiği desteğe işaret ederek "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam" değerlendirmesinde bulundu. Seçim yarışında zaferini ilan eden Trump'a desteğini sürdüren ve seçimlerin bir bölümünü yeni başkan ile beraber izleyen Musk, ise 'geleceğin parlak olduğu’ paylaşımını yaptı. Musk, Trump'ın zaferinden duyduğu sevinci, yapay zekâ tarafından üretilmiş Beyaz Saray'a lavabo taşıyan görüntüsünü paylaşarak gösterdi.