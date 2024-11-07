ABD’de Trump zafere koştu ilk mesajı verdi: Savaşları durduracağım!

ABD'de sandığa giden mil­yonlarca seçmen, Do­nald Trump’ı ikinci kez başkanlığa seçti. 78 yaşındaki Trump, salıncak eyaletler North Carolina, Pensilvanya ve Geor­gia başta olmak üzere 26 eyalette Demokrat rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğratarak seçimi önde bitirdi.

Resmi olmayan sonuçla­ra göre, 50 eyaletin 26’sında ga­lip gelen Trump’ın toplam delege sayısı 292 olurken, 17 eyalette ve Washington D.C bölgesinde ka­zanan Harris, 223 delege elde etti. Trump, Ocak 2025'teki yemin tö­reninde ülkenin 47. başkanı ola­cak. Üç kez başkanlık yarışına gi­ren Trump, başkan seçildiği iki seçimde Hillary Clinton ve Ka­mala Harris ile yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlar son­rası zaferini ilan eden Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi­ne yakın kongre merkezinde des­tekçilerine hitaben bir konuşma yaptı. Zafer konuşmasına des­tekçilerine teşekkür ederek baş­layan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçil­mem dolayısıyla Amerikan hal­kına teşekkür ediyorum" ifadele­rini kullandı. Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelte­ceğiz. Bu gece bir nedenden ötü­rü tarih yazdık. Bu neden, kim­senin mümkün olduğunu düşün­mediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu. Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalı­şacağını belirterek, yeni dönemi­nin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

North Carolina, Georgia ve Pen­silvanya gibi salıncak eyaletleri kazandığını belirten Trump, Mi­chigan, Arizona, Nevada ve Alas­ka'da da önde olduklarını kaydet­ti. Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını, resmi olmayan sonuç­lara göre Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de ellerinde tutacak­larını söyleyen Trump, "Bu Ame­rikan halkı için, Amerika'yı yeni­den büyük yapmamıza imkan ve­recek muhteşem bir zafer" dedi.

“Demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer"

Başkanlığı sırasında savaş başlatmayacağı sözünü veren Trump, "Savaş başlatmayaca­ğım, durduracağım, bu demokra­si ve özgürlük için büyük bir za­fer" ifadesini kullandı.

Gözler Trump’ın vaatlerinde

‘Önce Amerika’ yaklaşımı sergileyecek

Aylarca süren seçim sürecinde Donald Trump’ı ikinci kez başkanlığa taşıyan şey vaatleri oldu. Dünya nefesini tuttu, Trump’un vaatlerine kilitlendi. .

1-Enflasyonu bitirecek

Enflasyonun bitmesiyle her kesimin rahatlayacağını söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme sözü vermiş ve faiz oranlarını düşüreceğini iddia etmişti.

2-Çin’e ek tarifeler uygulayacak

Başkan olduğu 2018'de Çin'den ithal ürünlere tarife uygulayan ve ABD'nin müttefikleri de dahil diğer ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri getiren Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturduğunda ek tarifeler uygulayacağının sinyalini verdi. Trump, Çin menşeli mallara yüzde 60, diğer ülkelerden ithal mallara ise yüzde 10 ila 20 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.

3-AB ile ticari gerilimin artma riski var

Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde Çin'in yanı sıra AB ile de ticari gerilimin artma riski var. Alüminyum ve çelik tarifeleri ile Dijital Hizmet Vergisi, Avrupa ile yeniden alevlenebilecek ticari anlaşmazlıklar olarak öne çıkıyor.

4- Sosyal yardımlardaki vergileri kaldıracak

Mevcut yasaya göre, sosyal güvenlik yardımları alan kişilerin yardımlarının yüzde 50-85'i üzerinden vergi ödemeleri gerekiyor ve düşük gelirli emekliler yüksek gelirli emeklilere göre daha düşük bir pay üzerinden vergi ödüyor. Trump, tüm bireyler için sosyal güvenlik yardımları üzerindeki vergileri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

5-Araç kredi faizleri vergiden düşürülecek

Ayrıca Trump, yeni görev döneminde federal kurumlar vergisini yüzde 21'den 15'e düşürmeyi planlamasının yanı sıra araç kredilerindeki faizin de vergilerden düşülmesine izin vereceği vaadetti. Bunun yerli otomobil üretimini teşvik edeceğini düşünen Trump, çifte vergilendirmeyi sona erdirmek için yurt dışında yaşayan vatandaşlarına da vergi indirimi sözü veriyor.

6-‘Yeşil aldatmaca’ olarak nitelendirdiğinden iklim fonları iptal

Biden yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını ‘yeşil yeni bir aldatmaca’ olarak değerlendiren Trump'ın petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt endüstrisine olan desteği dikkati çekiyor. Temiz enerji politikalarının çoğuna karşı çıkan Trump, düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların ise enerji üretimini engellediğini ve enflasyonu artırdığı kanaatinde.

Trump bir önceki başkanlık döneminde olduğu gibi ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekmeyi planlıyor .

7- Faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor

Mevcut Fed Başkanı Powell'ı Kasım 2017'de bankanın başkanlığına aday gösteren Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştiriyor. Trump, enflasyonu düşürmenin faiz oranlarını artırmadan başka yolları olduğunu ve genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunuyor.

Biden’ı dünyayı kaosa sürüklemekle itham etti

Donald Trump, seçim kampanya­sı süresince, dış politika konusun­da dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi. Biden'ı Ukrayna ve Orta­doğu'daki tutumu nedeniyle dün­yayı kaosa sürüklemekle itham etti. Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilen desteğin yöntemiyle ilgi­li Demokrat hükümeti eleştirdi. Trump, "Ben başkan olsaydım, Uk­rayna ile Rusya'nın savaşmasına izin vermezdim" şeklindeki ifadele­rini her fırsatta yineledi.

Ukrayna'daki savaş

Trump seçim kampanyası sıra­sında da Rusya-Ukrayna Savaşı'n­da tarafları masaya oturtmak iste­diğini belirterek, seçilmesi halinde Ukrayna’daki savaşı ertesi günü sona erdireceği vaadinde bulundu. Ukrayna’daki ölümlerin ve yıkımla­rın sürmesini savaşın devam etme­sine bağlayan Trump, Zelenskiy’yi ‘tarihteki en büyük pazarlama­cı’ olarak nitelendirerek, “Zelens­kiy'nin ABD’ye her gelişinde 60 mil­yar dolar alıp gittiğini" ifade etti.

Düzensiz göçmen meselesi

Meksika sınırından sığınmak için giriş yapanlar arasında birçok 'katil, tecavüzcü ve uyuşturucu ka­çakçısı' olduğunu iddia etti. Biden yönetimini, ülke sınırlarını güven­sizleştirmekle suçlayan Trump, Ulusal Muhafızları ve yerel kolluk kuvvetlerini ya­sa dışı yabancı çete üyelerini ve suçluları hızla ortadan kaldır­mak için görevlen­direceği vadetti.

İsrail’e destek

Seçim miting­lerinde, İsrail'e desteğini sık sık dile getiren Trump, başkan olması duru­munda İran'ın İsrail'e saldır­mayı göze ala­mayacağını öne sürdü.

Rusya: Sonuç Ukrayna konusunda tutumumuzu değiştirmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından Moskova'nın Trump'la ilgili herhangi bir yanılsamaya kapılmadığını ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını güçlü bir şekilde savunmak için yeni ABD yönetimiyle birlikte çalışacağını söyledi. Bakanlık yaptığı açıklamada Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu olarak adlandırdığı operasyonun hedeflerine ulaşmaya odaklanmaya devam edeceğini ve çatışmaya ilişkin tutumunun değişmediğini söyledi.

Trump: Elon Musk, inanılmaz bir adam

ABD'deki seçim yarışında Donald Trump'ın en büyük destekçisi, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk oldu. Trump, yaptığı zafer konuşmasında Musk'ın kendisine ve kampanyasına verdiği desteğe işaret ederek "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam" değerlendirmesinde bulundu. Seçim yarışında zaferini ilan eden Trump'a desteğini sürdüren ve seçimlerin bir bölümünü yeni başkan ile beraber izleyen Musk, ise 'geleceğin parlak olduğu’ paylaşımını yaptı. Musk, Trump'ın zaferinden duyduğu sevinci, yapay zekâ tarafından üretilmiş Beyaz Saray'a lavabo taşıyan görüntüsünü paylaşarak gösterdi.