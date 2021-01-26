ABD'de Trump'ı Azil Tasarısı Senato'ya sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump’ı Beyaz Saray yakınında destekçilerine yaptığı konuşmada isyana teşvik etmekle suçlanıyor.



Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, yargılamada savcı görevini üstlenecek olan dokuz Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tasarıyı Senato’ya resmen iletti. Temsilciler geleneksel olarak azil tasarısını ellerinde Senato’ya taşıdı.



Senato’nun 100 Senatörü, Trump’a yönelik suçlamaları değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacak. Senato’nun vereceği karar, Trump’ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahil, her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek.