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ABD'de Trump'ı Azil Tasarısı Senato'ya sunuldu

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için tasarının sunulduğunu ancak Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkındaki azil  gerekçesini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump’ı Beyaz Saray yakınında destekçilerine yaptığı konuşmada isyana teşvik  etmekle suçlanıyor.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, yargılamada savcı görevini üstlenecek olan dokuz Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tasarıyı Senato’ya resmen iletti.  Temsilciler geleneksel olarak azil tasarısını ellerinde Senato’ya  taşıdı.

Senato’nun 100 Senatörü, Trump’a yönelik suçlamaları  değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacak. Senato’nun vereceği  karar, Trump’ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahil,  her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek.