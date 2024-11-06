ABD’de Trump'ın seçimi kazanması halinde saldırı yapacağını söyleyen kişi tutuklandı

ABD'de başkanlık seçimleri devam ederken, Michigan eyaletinde şiddet içerikli bir tehdit gündeme geldi. 25 yaşındaki Isaac Sissel, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’ın seçimi kazanması halinde muhafazakarlara yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini öne sürerek tehditte bulundu. Sissel, bu tehditleri nedeniyle FBI tarafından takibe alınarak tutuklandı.

Savcıların açıklamalarına göre, Sissel, Batı Virginia’daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi’ne yazılı bir mesaj göndererek, “Trump seçimi kazanırsa muhafazakar Hristiyan pisliğine saldıracağım” ifadesini kullandı. Ayrıca, elinde çalıntı bir AR-15 tarzı tüfek bulunduğunu ve belirli bir hedefinin olduğunu ancak ayrıntı vermediğini belirtti.

Yetkililer, Sissel’in bu tehditleri sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek güvenlik önlemlerini artırdı ve Sissel’i gözaltına aldı. Şüpheli, bugün federal mahkemede yargıç karşısına çıkacak.