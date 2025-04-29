ABD'de tüketici güven endeksi düşmeye devam etti

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla 7,9 puan azalarak 86 değerine indi.

Endeksin, bu dönemde 87,7 değerini alacağı öngörülüyordu. ABD'de Tüketici Güven Endeksi, mart ayında 93,9 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, nisanda 0,9 puan azalarak 133,5'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 12,5 puan azalışla 54,4'e indi.

Gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 eşik değerinin oldukça altında kalan Beklentiler Endeksi, Ekim 2011'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin üst üste beşinci ayda gerilediğini belirterek, düşüşün büyük ölçüde tüketici beklentilerinden kaynaklandığını aktardı.

İş koşulları, istihdam beklentileri ve gelecekteki gelir beklentilerinin keskin bir şekilde kötüleştiğine işaret eden Guichard, ekonomiye dair endişelerin tüketicilerin kendi kişisel durumlarına ilişkin endişelerine de yayıldığını anlattı.

Guichard, bu ay finansal piyasalarda yaşanan yüksek dalgalanmanın tüketicilerin hisse senedi piyasasına ilişkin görüşlerini daha da olumsuza ittiğini kaydetti.

Ayrıca 12 aylık ortalama enflasyon beklentilerinin yüzde 7'ye ulaştığını bildiren Guichard, bunun Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye olduğunu ifade etti.