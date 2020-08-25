ABD'de tüketici güveni ağustosta geriledi

25 Ağustos 2020

ABD Confederence Board tüketici güven endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 91,7 puandan 93 puana yükselmesi beklentisinin aksine, 7,8 puan düşüşle 84,8 puana geriledi.

Mevcut durum endeksi ise ise aylık 11,3 puan düşüle 84,2 düzeyine geriledi. Mevcut durum endeksi ile ilgili beklenti aylık 3,7 puan düşüşle 85,2 düzeyine gerilemesiydi.

Confederence Board Ekonomik Göstergeler Kıdemli Uzmanı Lynn Franco, mevcut durum endeksinde görülen keskin düşüşün sebebinin, tüketicilerin hem işletmelerin hem de istihdam koşullarının kötüleştiği yorumları olduğunu söyledi. Franco, "Tüketicilerin kısa vadeli öngörüleri ve finansal beklentileri de aşağı yönde harekete devam ediyor." dedi.