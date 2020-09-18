ABD'de tüketici güveni beklenti üzerinde

18 Eylül 2020

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi, eylül ayında yüzde 6,5 artışla, 75 puanlık beklentiyi aşarak, ağustos ayındaki 74,1 puandan, 78,9 puana yükseldi. Endeks geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 15,3 geriledi.

Mevcut ekonomik durum endeksi de ağustos ayına göre yüzde 5,5 artışla 87,5 puana yükselşrken yıllık değişim yüzde 19,4 düşüş oldu.

Tüketici beklentileri anketi ise aylık yüzde 7 artarken, yıllık yüzde 12,1 düştü.

Tüketici anketleri baş ekonomisti Richard Curtin, yakın zamanda görülen artışın istikrarlı olduğunu ancak kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerin ekonomik beklentileri üzerindeki etkisini hissettirmeye başladığını ifade etti ve "Keskin değişimleri etkileyen iki faktör var, bunlaradan biri ABD başkanlık seçimleri ikincisi ise COVID-19 aşısı elde etmedeki gecikmeler" dedi.