ABD'de tüketici güveni eylülde arttı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksi öncü verilerinin eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, tüketici güveni eylülde geçen aya kıyasla 1,1 puan artışla 69'a yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 68,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu.Tüketici güven endeksi, ağustosta 67,9 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 1,6 puan artışla 62,9'a ulaştı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,9 puan yükselerek 73'e çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi eylülde 0,1 puan azalışla yüzde 2,7'ye inerken Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artarak yüzde 3,1'e yükseldi.

"Yaklaşan seçim belirsizlik yaratmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

İş gücü piyasalarına ilişkin görüşlerde mütevazı bir zayıflamaya rağmen, kişisel finans ve ekonomi için beklentilerin iyileştiğine işaret eden Hsu, ancak yaklaşan seçimin önemli belirsizlik yaratmaya devam etmesi nedeniyle tüketicilerin temkinli olmayı sürdürdüğünü anlattı.

Hsu, "Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların giderek artan bir kısmı artık bir Harris zaferi bekliyor." ifadesine yer verirken, ancak anketin Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın salı günkü canlı yayın tartışmasından önce yapıldığının bilgisini verdi.