ABD'de uçakla helikopter çarpışmıştı: Ölenlerin kalıntılarına ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 67 kişinin tamamının kalıntılarına ulaşıldı.

Yetkililer, cesetlere ulaşmak için Potomac Nehri'nde yoğun çalışmalar yürütmüştü. Kazada kurtulan olmamıştı.

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Cesetlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bir kişi hariç hayatını kaybeden 66 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini açıkladı.

Ön soruşturma raporu bekleniyor

Öte yandan, ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Potomac Nehri'ne gömülen uçakların enkazında yapılan incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun 30 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

29 Ocak'ta Washington yakınlarında askeri helikopterle yolcu uçağının çarpıştığı açıklanmıştı.

60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ve 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığı belirtilmişti.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin cesetlerine ulaşıldığı duyurulmuştu.

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, kazada, Federal Havacılık İdaresi'ni liyakatsiz işe alım yapmakla suçlamış ve eski ABD başkanları Barrack Obama ve Joe Biden yönetimlerinin de payı olduğunu kaydetmişti.