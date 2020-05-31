ABD’de ulusal muhafızlar sokaklara indi

31 Mayıs 2020

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölmesiyle tetiklenen kitlesel gösterilerde en az bir kişi hayatını kaybederken, 13 eyalette Ulusal Muhafız Birlikleri göreve çağrıldı ve birçok kentte akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te başlayan gösteriler, Los Angeles, Miami, Chicago, Philedelphia, New York gibi birçok büyük kentte şiddetlenerek devam ediyor. Bazı binaların, Target gibi mağazaların ve polis araçlarının yer yer yakılıp yağmalanması barışçıl protestocuların adalet talebine gölge düşürürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yağma varsa, ateş edilmeye başlanır” mesajı ise bazı çevrelerce polis şiddetinin artmasına neden oluyor. Bu ifadeleri birçok çevreden tepki alınca Trump “Yağmacıların onca barışçıl göstericinin sesini bastırmasına izin verilmemeli. Çekilen acıyı anlıyorum” ifadelerini kullandığı bir açıklama daha yaptı.

Washington’da Beyaz Saray çevresinde de gösteriler yer yer polis ve göstericiler arasında fiziksel şiddete dönüştü. Ulusal Muhafız Birlikleri’nin Beyaz Saray’ı da korumak için harekete geçtiği belirtildi.

CNN International’a bağlı çalışan bir gazeteci canlı yayında polisin plastik mermisinin hedefi olurken, ülkenin farklı kentlerinde birçok gazetecinin de gösterilerde saldırıya maruz kaldığı ve bazı durumlarda göz altına alındığı belirtiliyor.