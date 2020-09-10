ABD'de üretici fiyatları ağustosta yüzde 0,3 arttı
ABD'de üretici fiyatları ağustos ayında yüzde aylık 0,3 artarken, yüzde yıllık yüzde 0,2 azaldı.
ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ABD'de üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 0,2 azaldı.
Üretici fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,4 düşmüştü, ağustos ayı için beklentiler ise aylık yüzde 0,2 artış ve yıllık yüzde 0,3 düşüş yönündeydi.
Gıda ve enerji hariç üretici fiyat endeksi aynı ayda, beklenti olan yüzde 0,2'in üzerinde, aylık yüzde 0,4 ve yıllık değişim beklentisi olan yüzde 0,3'ün üzerinde, yıllık yüzde 0,6 arttı.