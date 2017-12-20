ABD'de vergi tasarısı yeniden oylanacak

20 Aralık 2017

ABD Senatosu yetkilileri, Temsilciler Meclisinde akşam saatlerinde kabul edilen vergi tasarısının "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiği için Senatoda oylanamayacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi senatörler, "Byrd Kuralı" adı verilen kriterleri ihlal eden iki maddeyi metinden çıkardıktan sonra tasarıyı oylamaya sunacaklarını bildirdi. İlgili maddelerin birkaç üniversitenin vergiden muaf tutulması ve üniversite eğitimine yönelik tasarruf fonlarının kullanımına yönelik olduğu ifade edildi.

Temsilciler Meclisinde yeniden oylanacak

Temsilciler Meclisinin tasarının "Bryd Kuralı"nı ihlal eden maddeler çıkarıldıktan sonra Senatoda oylanacak son versiyonunu tekrar oylaması gerekecek.

ABD yasalarına göre bir kanun teklifinin yasalaşabilmesi için Kongrenin her iki kanadında kabul edilmesi, bunun gerçekleşmesi durumunda son olarak ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: AA