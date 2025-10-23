ABD’de veri akışı kesildi: Fed, ADP istihdam verilerine erişimini kaybetti

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, bordro işleme şirketi ADP, Fed’e sağladığı istihdam ve kazanç verilerini ağustos ayı sonunda durdurdu.

En az 2018’den bu yana süren bu veri paylaşımı kapsamında Fed, ABD’deki milyonlarca çalışanın anonimleştirilmiş istihdam ve maaş bilgilerine yaklaşık bir haftalık gecikmeyle erişiyordu. Veriler, iş gücü piyasasına dair en güncel ve kapsamlı göstergelerden biri olarak değerlendiriliyordu.

Habere göre, veri akışının kesilmesi, Fed yöneticisi Christopher Waller’ın ağustos sonunda yaptığı ve merkez bankasının ADP’nin haftalık bordro verilerini nasıl kullandığını vurgulayan açıklamasının hemen ardından gerçekleşti.

ADP ise yaptığı açıklamada, Fed’e bugüne kadar müşteri verisi değil, toplu idari bilgileri kamu hizmeti olarak ücretsiz sunduklarını belirtti. Şirket, “Bu anlamlı bilgiyi yüksek standartlarımız doğrultusunda paylaşabilmek için süreçlerimizi geliştirmek üzere Fed ile aktif şekilde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.