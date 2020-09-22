ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Son Dakika Haberleri:

ABD'de WeChat indirmeleri yasak öncesinde arttı

ABD'nin WeChat indirmeleri yasaktan önceki iki günde yükseldi.

ABD'de WeChat indirmeleri yasak öncesinde arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Eylül tarihinde yasakladığı Çinli teknoloji firması Tencent'in WeChat uygulaması indirmeleri 18-19 Eylül tarihlerinde arttı.

Sensor Tower verilerine göre, 18-19 Eylül tarihlerinde WeChat 53 bin 200 defa indirildi. Bu rakam 11-12 Eylül tarihleri arasındaki indirmelere göre 1,900 adet fazla.

ABD'nin WeChat yasağı, bir ABD mahkemesinin ABD Ticaret Bakanlığı'nın uygulamayı sanal mağazalardan kaldırmasını engellemesiyle, henüz uygulamaya geçmedi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karara itiraz edileceği belirtildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap