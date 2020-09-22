ABD'de WeChat indirmeleri yasak öncesinde arttı
ABD'nin WeChat indirmeleri yasaktan önceki iki günde yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Eylül tarihinde yasakladığı Çinli teknoloji firması Tencent'in WeChat uygulaması indirmeleri 18-19 Eylül tarihlerinde arttı.
Sensor Tower verilerine göre, 18-19 Eylül tarihlerinde WeChat 53 bin 200 defa indirildi. Bu rakam 11-12 Eylül tarihleri arasındaki indirmelere göre 1,900 adet fazla.
ABD'nin WeChat yasağı, bir ABD mahkemesinin ABD Ticaret Bakanlığı'nın uygulamayı sanal mağazalardan kaldırmasını engellemesiyle, henüz uygulamaya geçmedi. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karara itiraz edileceği belirtildi.