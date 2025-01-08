ABD'de yangın paniği! California'da 30 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında bulunan Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, güçlü rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarına ulaştı. Yüzlerce itfaiye personeli yangını kontrol altına almak için seferber edilirken, Los Angeles İtfaiye Departmanı tarafından yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiği duyuruldu. Amatör kameralarla kaydedilen görüntüler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaştığı anlarda yaşanan korkuyu ve çaresizliği gözler önüne serdi.

"Yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz"

California Valisi Gavin Newsom, yangının hızla büyümesine neden olan şiddetli rüzgarların tehlikeyi artırdığına dikkat çekerek, “Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa sürede büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" dedi. Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar hızında artış beklediğini belirterek, "Tehlike sürüyor" açıklamasını yaptı. Yangına karşı müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA