ABD'de yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem güvenlik hem de ekonomik güç açısından hızla merkezi bir hale geldiğine işaret edildi.

ABD'nin güvenliğini ve ekonomik gücünü desteklemek amacıyla "Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural"ın duyurulduğu açıklamada, ABD teknolojisinin yayılmasını teşvik ederken, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı, bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi. Söz konusu ülkelerin Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 1700 ileri düzey grafik işlem birimine (GPU) kadar olan kolektif hesaplama gücüne sahip çip siparişlerinin lisans gerektirmeyeceği ve ulusal çip limitlerine dahil edilmeyeceği belirtilen açıklamada, yüksek güvenlik standartlarını karşılayan ve merkezi yakın müttefiklerde bulunan kuruluşların yüksek güvenilirlikte "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü alabileceği bildirildi.

Açıklamada, yakın müttefikler dışında kalan ve doğrulanmış son kullanıcı statüsü olmayan kuruluşların ülke başına 50 bin ileri düzey GPU'ya kadar eşdeğer miktarda alım yapabileceği ifade edildi. Söz konusu düzenleme, yayımlanmasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

Çip üreticilerinden tepki geldi

Joe Biden yönetimi tarafından açıklanan düzenleme çip sektöründe endişeleri artırdı.

Yarı İletken Endüstrisi Derneği Başkanı John Neuffer, yaptığı yazılı açıklamada, bu büyüklükte ve etki yaratacak bir politika değişikliğinin, başkanlık görevinin devrinden günler önce ve çip endüstrisinden herhangi bir anlamlı geri bildirim alınmadan aceleyle uygulanması nedeniyle derin bir hayal kırıklığı duyulduğunu belirtti.

Neuffer, yeni düzenlemenin stratejik pazarları rakiplere kaptırarak Amerika'nın ekonomisine ve yarı iletkenler ile yapay zeka alanındaki küresel rekabet gücüne istenmeyen ve kalıcı zararlar verme riski taşıdığını vurguladı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Devlet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ned Finkle da yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin görevdeki son günlerinde, gizlice ve uygun yasal inceleme yapılmadan hazırlanan 200 sayfalık bir mevzuatla "ABD'nin liderliğine" zarar vermeye çalıştığını ifade etti.