ABD’de yemin töreni için ohal ilan edildi

Doğrudan görevden alınması ihtimali hala masada olan aksi takdirde Temsilciler Meclisi’nde yargılanması istenen Donald Trump, 20 Ocak’ta gerçekleşecek Joe Biden yemin töreninde başkent Washington DC için olağan üstü hal ilan etti. Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ülkede 50 eyaletin Kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bir bülten yayımladı. ABC News haberine göre, FBI 16-20 Ocak tarihlerinde eyaletlerin kongre, adliye ve diğer idari binalarına geniş katılımlı ve silahlı protestolar planlandığını belirtti.

Yargılama talepleri Cumhuriyetçilerin itirazıyla karşılaşan Temsilciler Meclisi, dün olayların ardından ilk kez Trump’la bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e 25. Madde’yi devreye alması çağrısı yapan bir bildiriyi oylamayı planlıyor. Pence’in çağrıyı reddetmesi durumunda Temsilciler Meclisi bugün tekrar yargı yolunu değerlendirecek.

Alman Deutsche Bank (DB), Donald Trump ve şirketleriyle gelecekte iş yapmayacağını duyururken, New York Times haberinde bankanın Trump Organization’dan yaklaşık 340 milyon dolar kredi alacağı olduğu ve DB’nin Trump’ın en önemli borç vereni olduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Twitter’ın Trump’ın hesabını askıya almasını eleştirmesi, teknoloji devlerinin siyasete mühadale etme gücüne ilişkin yeni tartışmaları alevlendirdi. Ayrıca Twitter, aşısı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı 70 binden fazla hesabı daha askıya aldığını duyurdu.