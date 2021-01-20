ABD'de yeni dönem: Biden ve Harris göreve başladı

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. İlk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de yemin ederek görevine başladı.

Yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında Biden, ABD'nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi. Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da bir mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu

Biden, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. 50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Görevine başlayan 56 yaşındaki Harris ise ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

Trump katılmadı, Pence törende yerini aldı

Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı. Ülke tarihinde emsali görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri ve COVID-19 salgınının gölgesinde, Kongre binasının batı kanadında kurulan platformda başlayan törene sınırlı sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle hazır bulundu.

Görev süresi sona erecek Başkan Donald Trump, törene katılmayıp sabah Florida'daya gitti, Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleriyle törene katılanlar arasında yer aldı.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, TSİ 21.40'da askeri kıtayı selamlayacak. Askeri bir gelenek olan tören kıtasını selamlama, iktidarın yeni başkomutana barışçıl şekilde devrini sembolize ediyor.

Geleneği bozmayarak kiliseyi ziyaret etti

Joe Biden ve Kamala Harris, yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi.

ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti. Biden, tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi Jill Biden ile gitti.

Biden'a başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

Asılsız bomba ihbarı paniğe neden oldu

Joe Biden'ın yemin töreninin yapılacağı Kongre binasının karşısında yer alan Yüksek Mahkemedeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu. Yemin töreni öncesi, başkent Washington'da alınan güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme binasında bomba olduğu ihbarı alındı ve binanın tahliye edileceği bildirildi. Kısa süre sonra, ihbarın asılsız olduğu ve binanın tahliyesinden de vazgeçildiği öğrenildi.

Trump: Başka bir şekilde geri döneceğiz

Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı. "Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim." diyen Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere yönetiminde görev yapan herkese ve ABD Kongresine teşekkür etti.

Trump, "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğiz." mesajını verdikten sonra Air Force One uçağına binerek Washington'dan ayrıldı

Trump halefi Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

45. Başkan Donald Trump, geleneğe uyarak halefi Joe Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

Başkanlık korteji

Başkan ve Başkan Yardımcısı, TSİ 23.15'te "başkanlık korteji" adı verilen araçlar eşliğinde yeni ikametleri Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak.

Başkan Joe Biden'ın, TSİ yarın 00.15'te Beyaz Saray'daki başkanlık makamı Oval Ofis'te çalışmaya başlayacak, ilk kararnamelerini imzalayacak ve idari talimatlarını bildirecek.

TSİ 00.45'te Başkan'ın ilk gün atamalarını yaptığı personel için çevrimiçi yemin töreni yapılacak.

Kutlama programı

Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, TSİ 03.48'de, aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı özel kutlama programına katılacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak programda Broadway'de sahnelenen "Hamilton" müzikalinin yaratıcısı Lin Manuel Miranda müzikalden bir sahne canlandırırken, Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen, ve Justin Timberlake şarkılarıyla sahne alacak.

Beyaz Saray'da ilk gün mesaisi, Başkan ve First Lady'nin, TSİ 04.55'de Güney Bahçesi'ndeki Mavi Oda Balkonu'nda görünmeleriyle sona erecek.