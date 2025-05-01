ABD’de yeni dönem! Federal çalışanlar her gün konumlarını bildirecek
ABD'de federal kurum çalışanları için yeni bir düzenleme gündemde. Federal Seçim Komisyonu tarafından gönderilen bir bilgilendirme e-postasına göre, çalışanların 4 Mayıs'tan itibaren her gün nerede olduklarını bildirmeleri gerekecek. Bu uygulama, kamuya ait kullanılmayan ofis alanlarının tespiti ve verimliliğin artırılması amacıyla devreye alınıyor.
The Washington Post’un ulaştığı bilgilere göre, ABD’de federal kurumlarda görev yapan çalışanların, her gün nerede çalıştıklarını bildirmeleri istenecek.
Çalışanlara anket gönderilecek
Gazete, Federal Seçim Komisyonu (FEC) çalışanlarına gönderilen bir e-postaya dayandırdığı haberinde, çalışanlardan “Günlük Doluluk Aracı” adı verilen bir anket formunu doldurmalarının talep edildiğini yazdı. E-postada, bu uygulamanın Yönetim ve Bütçe Ofisi ile Genel Hizmetler İdaresi’nin talimatları doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi.
Buna göre, 4 Mayıs itibarıyla tüm federal kurumların “günlük doluluk oranlarını” ölçmek üzere bir sistem uygulaması gerekecek. Çalışanlar, her gün "FEC ofisinde çalıştım", "Onaylı izindeyim", "Bu federal bir tatil" veya "Onaylı uzaktan çalışmadayım" seçeneklerinden birini işaretlemek zorunda olacak.
Kullanılmayan ofis alanları tespit edilecek
Takip sisteminin temel amacının, kullanılmayan ofis alanlarının tespiti ve bu alanların potansiyel olarak elden çıkarılması olduğu belirtildi.
Ayrıca, 19 Mayıs’tan itibaren çalışanların her iki haftada bir doluluk durumlarını raporlamaları gerekecek. Cuma günleri ise çalışanlara, eksik günleri gösteren bir özet e-posta gönderilecek.