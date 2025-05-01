ABD’de yeni dönem! Federal çalışanlar her gün konumlarını bildirecek

The Washington Post’un ulaştığı bilgilere göre, ABD’de federal kurumlarda görev yapan çalışanların, her gün nerede çalıştıklarını bildirmeleri istenecek.

Çalışanlara anket gönderilecek

Gazete, Federal Seçim Komisyonu (FEC) çalışanlarına gönderilen bir e-postaya dayandırdığı haberinde, çalışanlardan “Günlük Doluluk Aracı” adı verilen bir anket formunu doldurmalarının talep edildiğini yazdı. E-postada, bu uygulamanın Yönetim ve Bütçe Ofisi ile Genel Hizmetler İdaresi’nin talimatları doğrultusunda hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre, 4 Mayıs itibarıyla tüm federal kurumların “günlük doluluk oranlarını” ölçmek üzere bir sistem uygulaması gerekecek. Çalışanlar, her gün "FEC ofisinde çalıştım", "Onaylı izindeyim", "Bu federal bir tatil" veya "Onaylı uzaktan çalışmadayım" seçeneklerinden birini işaretlemek zorunda olacak.

Kullanılmayan ofis alanları tespit edilecek

Takip sisteminin temel amacının, kullanılmayan ofis alanlarının tespiti ve bu alanların potansiyel olarak elden çıkarılması olduğu belirtildi.

Ayrıca, 19 Mayıs’tan itibaren çalışanların her iki haftada bir doluluk durumlarını raporlamaları gerekecek. Cuma günleri ise çalışanlara, eksik günleri gösteren bir özet e-posta gönderilecek.