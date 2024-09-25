ABD'de yeni konut satışları ağustosta azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azaldı ve 716 bin olarak gerçekleşti.

Yeni konut satışlarının bu dönemde 699 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları temmuzda yüzde 10,3 artarak 751 bine yükselmişti.

Ülkede yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,8 artış gösterdi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 2 azalışla 420 bin 600 dolar oldu.