ABD'de yeni siyasi parti: Forward

ABD'li eski cumhuriyetçi ve demokrat yetkililer, Forward isimli yeni bir siyasi parti kurdu. Yetkililer, kurulacak partinin Amerika'da iki partili sistemden şikayetçi olan milyonlarca seçmene hitap etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yeni parti, son yıllarda ABD'de kutuplaşmanın iyice arttığı ve çıkmaza girdiği düşünülen iki partili sisteme karşı tepki olarak ortaya çıkan üç politik grubun bir araya gelmesiyle oluşacak.

Parti liderleri geçen yıl Gallup tarafından düzenlenen bir anketi kaynak göstererek Amerikalıların üçte ikisinin üçüncü bir partiye ihtiyaç olduğuna inandığını söyledi.

"Forward" isimli yeni partinin başlangıçta eski demokrat başkan adayı Andrew Yang ve New Jersey'nin cumhuriyetçi eski valisi Christine Todd Whitman olmak üzere iki eş başkanı olacak.

Kurucu üyeler Reuters'a partinin, ABD siyasetinde egemen olan Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler karşısında geçerli bir seçenek haline gelmesini umduklarını söyledi.

Partinin temel değerlerinin "adil, büyüyen ekonomiyi yeniden canlandırmak" ve "Amerikalılara seçimlerde daha çok seçenek sunmak, hükümete olan güveni artırmak ve geleceğimiz ile ilgili daha fazla söz hakkı vermek" olduğu belirtildi.

Merkezde olduğu belirtilen partinin henüz spesifik politikalara sahip olmadığı, bugün düzenlenecek etkinlikte "Amerika'nın karşı karşıya kaldığı büyük sorunları nasıl çözeceğiz? Sağ değil, Sol değil. İleri (Forward) giderek" söylemine yer verilecek.

Parti liderleri sonbahar döneminde birçok kentte etkinlikler düzenleyerek partilerini halka tanıtacak ve destek bulmaya çalışacak. Partinin 24 Eylül'de Houston'da resmi lansmanının gerçekleşmesi bekleniyor.