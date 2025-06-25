ABD'de yılın ilk yarısında 24 kişi idam edildi

ABD'de yılın ilk altı ayı henüz tamamlanmadan idam cezası uygulanan kişi sayısı 24'e çıktı. Son infaz bugün Florida'da gerçekleştirildi.

Tecavüz edip öldürmüştü

Florida'da tecavüz ve cinayet suçlarından hüküm giyen 51 yaşındaki Thomas Lee Gudinas, eyalet yasalarına uygun olarak zehirli iğneyle idam edildi. Gudinas, 1994 yılında bir barda tanıştığı kadına tecavüz ettikten sonra cinayet işlemişti.

En fazla idam Florida'da

Bu infazla birlikte Florida, 2025'te ABD'de en fazla idam cezası uygulanan eyalet oldu. Eyalette yılbaşından bu yana 7 kişi idam edildi.

Ülkede bu yıl ayrıca Teksas ve Güney Karolina'da dörder, Alabama'da üç, Oklahoma'da iki; Arizona, Indiana, Louisiana ve Tennessee'de ise birer kişi idam edildi.

Rekor yıl olabilir

Planlanan infazlarla birlikte 2025'in, 2015'ten bu yana en fazla idamın uygulandığı yıl olabileceği değerlendiriliyor.