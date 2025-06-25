ABD'de yılın ilk yarısında 24 kişi idam edildi
ABD'de 2025'in ilk yarısı tamamlanmadan 24 kişi idam edildi. Son infaz Florida’da, 1994 yılında tecavüz ve cinayet suçlarından hüküm giyen Thomas Lee Gudinas’a uygulandı. Florida, yılbaşından bu yana 7 infazla en çok idamın gerçekleştiği eyalet oldu. Bu hızla devam edilirse 2025, son on yılın en yüksek infaz sayısına ulaşabilir.
ABD'de yılın ilk altı ayı henüz tamamlanmadan idam cezası uygulanan kişi sayısı 24'e çıktı. Son infaz bugün Florida'da gerçekleştirildi.
Tecavüz edip öldürmüştü
Florida'da tecavüz ve cinayet suçlarından hüküm giyen 51 yaşındaki Thomas Lee Gudinas, eyalet yasalarına uygun olarak zehirli iğneyle idam edildi. Gudinas, 1994 yılında bir barda tanıştığı kadına tecavüz ettikten sonra cinayet işlemişti.
En fazla idam Florida'da
Bu infazla birlikte Florida, 2025'te ABD'de en fazla idam cezası uygulanan eyalet oldu. Eyalette yılbaşından bu yana 7 kişi idam edildi.
Ülkede bu yıl ayrıca Teksas ve Güney Karolina'da dörder, Alabama'da üç, Oklahoma'da iki; Arizona, Indiana, Louisiana ve Tennessee'de ise birer kişi idam edildi.
Rekor yıl olabilir
Planlanan infazlarla birlikte 2025'in, 2015'ten bu yana en fazla idamın uygulandığı yıl olabileceği değerlendiriliyor.