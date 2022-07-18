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ABD'de yine silahlı saldırı yaşandı

ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi, en az iki can kaybı var.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.