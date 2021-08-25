ABD'de yoğun bakım üniteleri yeniden doldu

QuoteWizard’ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın (HHS) yayınladığı rapora göre, geçen hafta ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 77'si doldu.

Arkansas ve Alabama'da hafta başında yoğun bakım üniteleri tamamen dolarken, Kentucky Valisi Andy Beshear eyalette yoğun bakım hastalarına yer açmak için hastanelerde yer değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

Florida'da yoğun bakımların yüzde 94'ü dolu

Florida’da 50 hastane sağlık çalışanı sayılarının yetersiz olduğunu bildirdi. Florida'da da yoğun bakımların yüzde 94'ü doldu. 60 hastanenin daha hafta sonundan itibaren sağlık çalışanı sayılarının yeterli olmayacağı öngörüsü yapıldı.

Forbes dergisi, geçen hafta Texas'ın kuzeyindeki hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle aşılı hastalara öncelik vereceğini açıklamıştı.

QuoteWizard, yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 90'ından fazlasını kullanan ABD’nin güneyindeki beş eyaletin (Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Texas), aynı zamanda COVID-19 salgınının en yoğun görüldüğü bölgeler olduğunun altını çizdi.

Raporda, yoğun bakım ünitesi yetersizliğinin bir kapasite değil, talep probleminden kaynaklandığı vurgulandı.

New York'ta eski valiye şok suçlama

Öte yandan ülkede New York valisinin değişmesinden sonra yeni göreve gelen Vali Kathy Hochul, önceki yönetimin COVID-19'da ölenlerin sayısını düşük açıkladığını iddia etti. Vali Hochul, toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu bildirdi.

Eski Vali Andrew Cuomo salgında ölenlerin toplam sayısı 43 bin 400 açıklamıştı. Hochul ilk gününde bu sayıyı 55 bin 400 olarak açıkladı.

Hochul, MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, eyaletin artık eskisinden daha çok veriyi halka açıkladıklarını, dolayısıyla bakım evlerinde ve hastanelerde ölenlerin verilerinin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle örtüştüğünü söyledi.