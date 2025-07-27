ABD’de yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi

ABD’nin Denver eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı’nda kalkış sırasında bir yolcu uçağında panik anları yaşandı.

Lastiği patladı

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, American Airlines şirketine ait Boeing 737 MAX 8 modeli uçağın, 173 yolcu taşıdığı Denver-Miami seferini gerçekleştirmek üzere havalimanından kalkış yaptığı sırada iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle lastiğinin patladığı ve uçakta yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek sesli bir gürültünün ardından alevlerin görüldüğü korku dolu anlarda yolcuların paniğe kapıldığı aktarıldı.

179 kişi tahliye edildi

American Airlines ve Denver Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan ortak açıklamada, uçağın kalkışında önce bakım sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle havalimanında bulunan acil durum personelinin ve Denver İtfaiye Teşkilatı’nın harekete geçtiği, 6’sı mürettebat 179 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Kazada 1 kişi hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Havalimanında 240 uçuş ertelendi

Yetkililer, uçağın yerel saatle 13.12’de gişeden ayrıldığını, kazanın ise 14:45 sularında yaşandığını ve dün akşamdan bu yana 240 uçuşun ertelendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca Miami’ye gidecek yolcuların uçuşunun telafisinin bugün ilerleyen saatlerde gerçekleştirileceği belirtilirken, olaya ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü aktardı.