ABD'de yüksek faize rağmen konut talebi yeniden yükselişte

ABD'de 30 yıllık sabit mortgage faizleri son beş haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen konut alımına yönelik talepte artış görüldü.

Mortgage Bankacıları Birliği'nin (MBA) 8 Mayıs 2026 haftasına ilişkin verilerine göre, toplam mortgage başvuru hacmi mevsimsellikten arındırılmış bazda önceki haftaya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Mortgage faizleri yükselmeye devam etti

MBA verilerine göre, uyumlu kredi bakiyesine sahip 30 yıllık sabit mortgage kredilerinde ortalama sözleşme faizi yüzde 6,45'ten yüzde 6,46'ya çıktı. Böylece mortgage faizleri son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Faizlerdeki yükselişe rağmen konut alımına yönelik mortgage başvuruları haftalık bazda yüzde 4 artış kaydetti. Başvuruların geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7 yükseldiği belirtildi.

Satın alma başvurularında artış sürdü

Konut alım başvurularını gösteren Satın Alma Endeksi de haftalık bazda yüzde 4, yıllık bazda ise yüzde 7 yükseldi.

Öte yandan yeniden finansman başvurularında sınırlı gerileme görüldü. Yeniden Finansman Endeksi bir önceki haftaya göre yüzde 1 düşerken, geçen yılın aynı haftasına kıyasla yüzde 28 daha yüksek seviyede kaldı.

Yeniden finansman işlemlerinin toplam mortgage başvuruları içindeki payı yüzde 42'den yüzde 40,8'e gerileyerek Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

"Alıcılar yüksek faizleri göz ardı ediyor"

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yükselmesine rağmen konut alıcılarının piyasaya geri dönmeye başladığını belirtti.

Kan değerlendirmesinde, "30 yıllık sabit faiz yüzde 6,46 ile beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Potansiyel konut alıcıları mevcut ekonomik belirsizlikleri ve yüksek faizleri umursamayarak piyasaya geri döndü" ifadelerini kullandı.

Ulusal Emlakçılar Birliği Baş Ekonomisti Lawrence Yun da son haftalarda konut alıcılarının talebinde belirgin artış yaşandığını ifade etti.