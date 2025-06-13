ABD'de yüz binlerce göçmene ülkeden ayrılmaları için tebligat gönderdi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen yüz binlerce göçmenin ülkede kalmasına ve çalışmasına olanak tanıyan geçici yasal statüyü iptal ettiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu kişilere ülkeyi terk etmeleri yönünde resmi tebligatlar gönderildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında Biden yönetimi tarafından uygulamaya konulan ve 532 bin kişiye geçici ikamet ile çalışma izni sağlayan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Göçmenlere e-posta yoluyla bildirilen karar kapsamında, kendi rızasıyla ülkeyi terk edecek olanlara seyahat desteği sunulacağı ve ülkelerine vardıklarında 1.000 dolar ödeneceği belirtildi.

Geçici koruma programı, siyasi baskı, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinden ayrılan on binlerce insanın ABD’de yasal şekilde kalmasına imkân tanıyordu. Ancak Biden’ın uygulamaya koyduğu bu göçmen politikası, hem muhalifler hem de mahkemeler tarafından sık sık hedef alındı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs'ta Donald Trump döneminde alınan ve geçici statünün iptalini öngören kararın uygulanabileceğine hükmetmişti. Mahkemenin bu kararı sonrası harekete geçen İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlere ülkeden ayrılmaları için resmi süreçleri başlattı.

Bakanlık, karardan etkilenenlerin ülkeyi ne kadar sürede terk etmeleri gerektiğine dair net bir takvim açıklamazken, süreç boyunca gönüllü ayrılışların teşvik edileceğini vurguladı.