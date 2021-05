ABD'de zihinsel engelli bir kişiyi ücretsiz çalıştıran restorana rekor tazminat

CNN'de yer alan haberde, siyahi John Christopher Smith'i her hafta 100 saatin üzerinde ücretsiz çalıştırma suçunu kabul etmesi üzerine, Bobby Edwards adlı restoran yöneticisinin yaklaşık 546 bin dolar (4 milyon 543 bin 266 TL) para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

ABD 4. Bölge Temyiz Mahkemesinin, eski restoran yöneticisi Edwards'ın, yıllarca ücretsiz çalışmaya zorlamasının yanında sözlü ve fiziksel tacize maruz bıraktığı Smith'e ödeyeceği 273 bin dolar tazminatı az bulduğu ve tazminat bedelini 2 katına çıkardığı belirtildi.

Modern Day Slavery



South Carolina restaurant manager Bobby Edwards ordered to pay Black employee John Christopher Smith, he enslaved, $500,000. He also got 10 years in jail.



Smith also had intellectual disabilities.https://t.co/l6YZUTzoQV